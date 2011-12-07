В среду специалисты Роспотребнадзора проведут бесплатную консультацию для предпринимателей

В среду, 16 января, Управление Роспотребнадзора по РТ организует «день открытых дверей» для предпринимателей, сообщает пресс-служба ведомства. Бизнесмены могут обратиться в Управление ведомства и 12 территориальных отделов с вопросами, которые в пределах компетенции специалистов ведомства. В Казани предпринимателей ждут по адресу ул. Большая Красная, 30 с 14:00 до 16:00. Предварительная запись не требуется.