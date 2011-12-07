В Татарстане будет создан научно-исследовательский центр деревянного зодчества

Научно-исследовательский центр по изучению деревянного народного зодчества будет создан в Татарстане. Об этом сообщил сегодня на коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия руководитель ведомства Иван Гущин. Заседание прошло в Казани в историческом здании Шамовской больницы.«В соответствии с поручением Президента РТ в республике проводятся работы по сохранению деревянного зодчества. В региональном обществе охраны памятников Минкульта РТ были соответствующие наработки, в том числе по ряду объектов согласована проектно-сметная документация. В целях дальнейшего развития отрасли в КГАСУ прошел круглый стол. На базе КГАСУ планируется создание научно-исследовательского центра по изучению деревянного народного зодчества», — рассказал спикер.Иван Гущин отметил, что данный вопрос требует достаточной проработки. Создание подобного центра станет хорошим подспорьем в начатой в Татарстане работе. Также на стадии обсуждения находится создание образовательного центра деревянного зодчества на базе ресурсного центра Казанского строительного колледжа.«Важно подключить к данной теме молодое поколение. Студенты не по книжкам, а на реальной практике получат бесценный опыт», — отметил Гущин.