Казанские журналисты запустили сайт «Миллиард.татар»

О запуске нового издания стало известно из публикации его главного редактора Арслана Минвалеева в соцсети Facebook.

Арслан Минвалеев написал, что идея создания такого портала к нему пришла из-за большого и давнего увлечения историей. Поэтому сам проект журналист рассматривает как «площадку для обмена мнениями для всех, кто заинтересован в межнациональном диалоге в России».

Минвалеев сообщил, что пока работает тестовая версия сайта под формулировкой «энциклопедия татарской жизни» в России. В команде же проекта трудятся пока несколько человек.

«Мы рассказываем о том, как татары стали теми, кто они есть, как живут в настоящем и какими, возможно, станут в недалеком будущем при «оптимистичном сценарии». Здесь собраны главные бренды татар и Татарстана, главные вопросы татар к самим себе и главные вызовы, стоящие перед ними в XXI веке. Надеемся, что в течение полутора месяцев проект обрастет контентным "мясом" и сможет утолить интерес к истории широкого круга читателей – от профессионалов до любителей», – написал он.