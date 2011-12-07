Эксперт: Причина детского обморожения - в невнимании родителей

Подробнее о профилактике этих явлений рассказали в ходе пресс-конференции врач-хирург отделения гнойной хирургии РКБ Айрат Ахунзянов, врач-хирург ГКБ № 7, доцент кафедры хирургических болезней КГМА Вячеслав Филиппов и врач-детский хирург хирургического отделения № 2 ДРКБ Владимир Линьков.

Следует отметить, что двое пострадавших от обморожения были госпитализированы.

— Тема становится актуальной с приходом морозов, особенно таких, как сейчас, — прокомментировал Вячеслав Филиппов. — Холодовая травма разделяется на общее переохлаждение организма и локальное обморожение. Переохлаждением считается случай, когда температура тела человека становится ниже 32°С. В этот момент он начинает испытывать озноб, появляется сонливость. При дальнейшем снижении температуры наступает кома. Если человеку не оказать помощь, то он может умереть. Локальное обморожение различается по глубине поражения. При поверхностном поражении кожи лечение, как правило, проходит в течение нескольких дней без осложнений. При поражении более глубоких тканей процесс выздоровления затягивается, формируются рубцовые ткани. Берегите себя, не допускайте такого!

При этом Вячеслав Филиппов отметил, что человек может даже не подозревать, что у него серьезное поражение. На симптомы в виде побледнения и онемения просто не обращают внимания, особенно это касается любителей зимней рыбалки. Вячеслав Филиппов отметил, что наиболее распространенной причиной холодовых травм является употребление алкоголя.

— Прошлые зимы были теплые, а в этом году у нас в отделении уже лежит пациент с глубоким обморожением, который проходит хирургическое лечение, — подчеркнул Айрат Ахунзянов. — Он страдает сахарным диабетом, возвращаясь с рыбалки, обморожения конечностей не ощутил. В год по два-три пациента с глубоким обморожением у нас лечатся.

Владимир Линьков напомнил о том, что особой опасности в морозы подвергаются дети.

— Терморегуляция детского организма несовершенна, — отметил он. — Они очень легко получают обморожение. В прошлом году у нас было зафиксировано всего два случая. Это подростки, которых нам удалось вылечить консервативно. Но в этом году погода сыграла свою роковую роль.

При этом Владимир Линьков подчеркнул, что в большинстве случаев дети получают обморожение по причине невнимания родителей.