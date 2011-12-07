Фазлеева: Задача 2021 года — вместе с проактивным подходом сохранить контактность с татарстанцами

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева заявила, что все мероприятия по национальным проектам, запланированные на 2020 год, реализованы в полном объеме.

Особый акцент Фазлеева поставила на работу республиканских отделений ПФР. Она подчеркнула, что все выплаты были произведены своевременно. Это стало «важным подспорьем для семей и ветеранов в трудной эпидемиологической ситуации».

Позже спикер добавила о важности своевременного заполнения необходимых данных в Единой государственной информационной системе социального обеспечения сотрудниками социальных ведомств Татарстана. Лидерами среди них она назвала представителей Заинского и Нижнекамского районов республики, а также администрацию Авиастроительного района Казани.

А вот вопросы по итогам 2020 года у нее появились к представителям Высокогорского, Мамадышского, Елабужского, Альметьевского районов РТ, в том числе и к администрации Вахитовского и Приволжского районов столицы.

По ее словам, от этой работы зависит назначение выплат и пенсий, а также эмоциональное состояние жителей республики. «Задача 2021 года — вместе с проактивным подходом сохранить контактность с жителями республики для решения всех вопросов, которые у них появляются», — заявила Фазлеева.