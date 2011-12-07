Иммунитет к COVID-19 выявили у половины протестированных татарстанцев

Замначальника Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила о результате исследования, проведенного в декабре.

Исследование на антитела к COVID-19 проводились в три этапа. По ее словам, иммунитет к коронавирусной инфекции есть у 51% обследованных татарстанцев.

Планируется, что до весны в Татарстане "Спутником V" вакцинируют 200 тысяч жителей республики. Заболеваемость коронавирусом пойдет на спад, если антитела будут у 70% татарстанцев.