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Иммунитет к COVID-19 выявили у половины протестированных татарстанцев

Заболеваемость коронавирусом пойдет на спад, если антитела будут у 70% татарстанцев.

Замначальника Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила о результате исследования, проведенного в декабре.

Исследование на антитела к COVID-19 проводились в три этапа. По ее словам, иммунитет к коронавирусной инфекции есть у 51% обследованных татарстанцев.

Планируется, что до весны в Татарстане "Спутником V" вакцинируют 200 тысяч жителей республики. Заболеваемость коронавирусом пойдет на спад, если антитела будут у 70% татарстанцев. 

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