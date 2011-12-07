Как казанцы убегали от простуды и не набрали лишний вес в новогодние праздники

— Утром 1 января на лыжи встают только трезвенники и язвенники, — перефразировал муж известную цитату в первый день нового года, когда подъезжали к парковке возле Лебяжьих озер.

ЛЫЖНЫЙ АНШЛАГ. Муж оказался не прав. В 10 утра мы оказались на ней далеко не первыми. Повсюду из автомобилей уже вытаскивали и расчехляли лыжи не только представители серебряного возраста, но и молодые семьи. Они примчали сюда с детишками — начиная с грудного возраста до подростков.

Погода в тот день была идеальная: минус 9, ни ветерка, солнце робко пробивалось из-за туч. Лыжня, извилисто уходящая вдаль, в идеальном порядке. Ее на снегоходе, к которому сзади пристроили большую щетку, лихо утюжил пожилой сотрудник экопарковой системы Лебяжьих озер. Молодые семьи с малышней разделились надвое. Папа или мама с ребенком направились с «ватрушками» или ледянками в сторону большой деревянной горки, в то время как второй взрослый член семьи встал на лыжи. Взмах палками, и вот уже лыжник искрится в снежных солнечных брызгах.

Мы на этом маршруте впервые. Обычно катаемся на противоположной стороне лесопарковой зоны, в районе озера Большое Глубокое. Но на этот раз дети настоятельно советовали разнообразить дистанцию и освоить новый маршрут. И правильно сделали! Эта лыжня качественнее, на ней две полосы: для «чайников» и профессионалов — тех, кто в три раза быстрее нас преодолевает дистанцию легким коньковым шагом. Спортсмены-лыжники то и дело обгоняют нас. Но зато мы обгоняем своих ровесников и членов семейств с детьми. А они что только не придумали для прогулки своих чад! Один папа в удобных санках укутал младенца в пуховую шаль так, что у него только глазенки видны, и резво мчит его за собой по лыжне. Другой приспособил для лыжного буксира ротвейлера. Третий поставил на лыжи малыша лет трех и терпеливо плетется с ним рядом.

Следуя причудливым извивам озер, мчимся все дальше навстречу могучему сосновому бору. Середина озер Лебяжье и Светлое Лебяжье здесь во власти рыбаков и любителей погонять на снегоходах. Первые поставили на льду невысокие палатки. Максимально утеплились и замерли с удочками возле своих «вигвамов». Вторые, словно снежный вихрь, мчатся кругами по акватории с бешеной скоростью. За одним снегоходом изо всех собачьих сил летит крупная овчарка. Кажется, она вот-вот выпрыгнет из своей шкуры! Видно, пожалев пса, водитель резко останавливается. Усаживает животное к себе на колени, рев мотора — и снегоход мгновенно исчезает.

А мы спешим по лыжне дальше, удивляясь тому, сколько же у этих озер поворотов и живописных берегов, окаймленных молодыми соснами. А какой здесь простор! Идем уже второй час, а лыжне конца края не видно. Она ведет куда-то влево и слегка вверх. Поднявшись на пригорок, попадаем в сказочную аллею из вековых елей, которые верхушками упираются в небо. Сколько живем в Казани, не знали, что в 10 минутах езды от города почти параллельно Горьковскому шоссе прячется настоящий реликтовый лес! Возвращаясь назад ближе к полудню, отмечаем, что нашего лыжного полку заметно прибыло. Кажется, вся Казань встала на лыжи. Все правильно! Снежные просторы и свежий морозный воздух — лучшая профилактика вирусных заболеваний.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ. Через неделю утреннего катания на лыжах замечаю: пришел в норму сон, исчезла раздражительность и улучшился аппетит. В обед после вылазки мы ни в чем себе не отказывали, устраивая праздник живота. Но вес остался прежним! Новогодние каникулы не прибавили нам ни грамма. Зато подарили бодрость и отличное настроение.

Кстати

После 1 января на место на парковке можно было рассчитывать только с раннего утра.