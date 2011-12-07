Казанская башня Сююмбике отклонилась на критическое расстояние

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин сообщил о проведении ежемесячного мониторинг отклонения башни Сююмбике в Казани.

На итоговом заседании коллегии комитета он сообщил, что динамику положения башни проверяют с помощью наземного лазерного сканирования. Он рассказал, что отклонение от вертикальной оси составляет критические два метра.

«Результат исследований мы получим в конце 2021 года», — отметил Гущин.