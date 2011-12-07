Кого обидели аниматоры на улице Баумана?

«Казань атаковали лошади, зебры и лоси. Ряженные в парнокопытных аниматоры не так уж и безобидны. Предлагая горожанам и гостям столицы сделать памятное фото, они „забывают“ предупредить, что это платно…» — сообщали они в соцсетях. А ведь аниматоров обязали носить бейджи с ценой за свои услуги еще в 2019 году.

В новогодние каникулы активность навязчивых «животных» вызвала резонанс в соцсетях и СМИ. Этот «бродячий зоопарк» портит не только настроение, но и имидж Казани в целом. Обращения туристов и представителей туротрасли в правоохранительные органы результатов не дали.

В минувшую субботу на Баумана «КВ» обнаружили целых четыре вида «скакунов». Но особой агрессии со стороны «зверей» по отношению к прохожим в тот день не наблюдалось. Видимо, сказалось повышенное общественное внимание к «плюшевому» бизнесу. Своими впечатлениями об аниматорах с нами поделились гости Казани.

Мама с двумя детьми из Димитровграда: «То, что эта услуга платная, нас не предупредили. Деньги с нас взяли. Бейджик не показывали. Когда я спросила, платное ли фото, мне ответили: «Если понравится, то отблагодарите!».

Группа молодежи из Ижевска: «Изначально аниматор нам не говорил, что услуга платная. Бейджик на нем мы видели. Мы им ничего не платили. Оплату с нас не требовали».

Группа женщин из Йошкар-Олы: «К нам аниматоры не приставали, мы сами подошли к ним сфотографироваться. Но нас не предупредили, что услуга платная. Бейджики у них были, но мы не читали. Мы им заплатили, так как ребята сказали, что нужно отблагодарить. Мы не жалеем, что заплатили, ведь костюмы тоже денег стоят. Люди работают и зарабатывают как могут. Бог с ними!».

А вот что рассказали сами аниматоры:

— Миллионов не берем. Ценники за фото у нас стандартные: детские — 200, взрослые — 300 рублей. Мы сами — местные. Клиентов хватает. О жалобах на нас слышали. Сейчас что угодно можно в соцсетях написать и выдать за жалобу. Например, что кому-то мы выписали счет на 5000 рублей. Но это же фейк! Мы предупреждаем людей, сколько наша услуга стоит. И на бейджиках тоже видно.

На вопросы о том, почему не предлагаются услуги в костюмах, соответствующих образу Казани, и почему ребята работают, например, в костюмах осла или зебры, «парнокопытные» ответили, что данный вопрос в процессе обсуждения.

— Дети видят в нас знакомых персонажей. Мы подходим, настроение поднимаем. А когда потом нас просят сфотографироваться, показываем прайс. Желающие фотографироваться есть всегда. Для кого-то это большие деньги, для кого-то нет, — пояснили аниматоры.

Инстаблогер Лейла Лерон, активистка движения TatarTell, с ними категорически не согласна. На днях она составила на эту тему обращение к мэру Казани Ильсуру Метшину. По словам активистки, на 10 января письмо через ее страницу в соцсети подписали уже 528 человек. Открытое письмо казанцев завершается словами: «Хочется, чтобы каждый, кто приезжает в столицу Татарстана, уезжал с приятными впечатлениями о городе».

Эльвира РЫСАЕВА