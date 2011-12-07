Минниханов посетил Духовно-просветительский центр дошкольного образования Православной гимназии

Президент РТ Рустам Минниханов совместно с татарстанским митрополитом Кириллом посетили Духовно-просветительский центр дошкольного образования Православной гимназии имени свт. Гурия Казанского.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, в рамках визита руководитель республики ознакомился с планами по развитию центра оценил качество строительных и отделочных работ, оснащенность классов.

Известно, что дошкольное учреждение, рассчитанное на 120 мест, принадлежит Казанской Епархии РПЦ. В трехэтажном учреждении имеется гимназия, класс дошкольной подготовки, ясельная группа, спортзал, а также бассейн и соляная пещера. Обучать воспитанников рассчитывают на основе программы «Русская классическая школа» педагога Ушинского.