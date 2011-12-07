Побывали у Кыш Бабая - прикоснулись к чудесам!

В последнем номере прошлого года мы объявили победителей нашего традиционного конкурса, проводимого совместно с туристической компанией «ТРЭВЭЛ-ЭНДВОК». Напомним, главный приз — поездка в резиденцию к Кыш Бабаю — достался нашей читательнице, многодетной маме Елене Демеевой из с. Ципья Балтасинского района РТ. В путешествие в Новый Кырлай в новогодние каникулы она отправилась вместе со своими дочками Ариной и Ангелиной. А по возвращении из поездки поделилась своими впечатлениями:

— Говорят, под Новый год сбываются самые заветные мечты, надо только верить в чудеса! Моя средняя дочка Ангелина, побывав на новогоднем утреннике в детском саду, заявила, что непременно хочет побывать в гостях у Деда Мороза. Она-то и натолкнула меня на мысль поучаствовать в конкурсе «Новогодние курьезы» от моих любимых «Казанских ведомостей». И вот 30 декабря, в день рождения Ангелины (ей исполнилось 4 годика), нам позвонили из редакции и сообщили, что мы выиграли главный приз. Это был самый лучший подарок! 8 января, захватив с собой старшую дочку Арину и сестру Юлию с племянницей, мы отправились в Новый Кырлай. Мы попали в настоящий лес чудес, где встретились с волшебными жителями леса — лешими, Шурале, Бабой Ягой. Побывали в избушке на курьих ножках, встретились с огнедышащим Драконом. Сказочные персонажи в форме увлекательного игрового квеста помогли нам отыскать дом Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы. Мы наперегонки катались на санках, танцевали и даже летали на метлах! В конце нашего волшебного путешествия Кыш Бабай со своей дочкой вручили всем подарки и угостили блинами с чаем. Домой мы вернулись усталые, но очень счастливые, ведь не каждый день попадаешь в сказку! Хочется от всей души поблагодарить редакцию газеты «КВ» и туристическую компанию «ТРЭВЭЛ-ЭНДВОК» за возможность прикоснуться к чудесам.

Публикуем две истории победителей.

Про кота, вора и Деда Мороза

Эта курьезная история произошла со мною под Новый год, когда мне было 5 лет. Поехали мы с мамой как-то в гости на Новый год к тете в Нижний Тагил из Казани. Приехали ранним утром 31 декабря. Тетя предупредила нас по телефону, что в это время дома никого не будет и ключи от квартиры она оставит у соседки.

Мы добрались до нужного адреса, поднялись на 5-й этаж, позвонили в дверь к соседке, которая нас приветливо встретила и отдала ключи. Мне с нетерпением хотелось побыстрее оказаться у тети в квартире, так как по телефону она сказала маме, что скоро к ним придет Дед Мороз и оставит под елкой для меня подарок. Как только мы зашли в квартиру, я тут же не раздеваясь забежала в зал и увидела под елкой яркую коробку. Следом за мной зашла мама. И вдруг в тишине квартиры со стороны санузла послышался шум воды из сливного бачка! Мама побелела, от страха у нее округлились глаза, и она лишь смогла прошептать: «Кто там?». Я с волнением крикнула: «Ура, это Дед Мороз, мне подарок принес!». В следующую же секунду мама схватила меня и выбежала из квартиры. Позвонив в дверь соседке, со страхом вымолвила ей, что в туалете в теткиной квартире спрятался вор. Соседка выслушала нас, а потом как засмеется! «Хотите, — говорит, — я покажу вам вашего вора!». Ничего не понимая, мы, прячась за спину соседки, с опаской зашли в теткину квартиру. Подошли к санузлу, соседка открыла дверь, а там на унитазе сидит… кот. Огромный, с дымчатой пушистой шерстью. От удивления мы с мамой раскрыли рты. Котяра, увидев нас, нисколько не смутился, спрыгнул с унитаза, подошел к сливному бачку, дернул за кольцо на конце веревки и смыл свои «делишки». Затем с важным видом снова запрыгнул на унитаз, осмотрел его внимательно, принюхался и снова дернул за кольцо, чтоб уж, так сказать, наверняка было чисто. Мы были, мягко говоря, в шоке, ведь тетя никогда не рассказывала нам о таком чистоплотном и умном питомце. Соседка, глядя на нас, снова рассмеялась: «Вот, знакомьтесь, Пушок».

За новогодним праздничным столом мы еще не раз вспоминали эту историю с котом, пересказывая ее своим друзьям и родственникам. Мама со смехом вспоминала, что ее пришлось после этого курьеза отпаивать валерьянкой… Прошло много лет, и я до сих пор помню, как перепутала чистюлю кота с Дедом Морозом.

Елена Демеева, с. Ципья Балтасинского района РТ

Подарки со склада

В 90-е годы слово «бартер» было знакомо многим работающим. На некоторых предприятиях зарплата не выплачивалась месяцами. Деньги взамен на продукцию предприятий выдавались то копченой колбасой или мясом, то сапогами или куртками. А однажды, например, в наше управление привезли из колхоза зерно, которое мы поменяли на сыр. Такие были времена…

У нас была своя коптильня, где постоянно коптили кур, которых тоже выдавали в счет зарплаты. О них до сих пор помнят все мои знакомые и их дети, настолько эти очень вкусные куры были правильно, по технологии, приготовлены.

А как-то в канун Нового года привезли товары из Китая: редкой красоты куртки, пледы, юбки и платья. Эти товары сотрудникам, в числе которых оказалась и я, было велено перетаскать на склад. Обратив внимание на большой сверток с чем-то ярким и необычным, заглянула в него. Батюшки, да там костюм Деда Мороза и Снегурочки! В голове сразу созрел план, которым я поделилась только с молодым инженером Владиславом.

Под Новый год профком организовал праздничный вечер. Столы ломились от изобилия еды и напитков. Подарки от Деда Мороза раздали заранее. Сколько там было конфет и сладостей! Когда народ принял на грудь энное количество винно-водочных изделий, я позвала Владислава, и мы отправились на склад переодеваться в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Дед Мороз взял посох, и мы торжественно поплыли по коридору. Народ замер от неожиданности: Дед Мороз никогда не заглядывал в нашу организацию. А мы, как полагается, начали раздавать подарки. Все, что нашли на складе: ручки, календари, картины, игрушки, куклы и даже давно списанную косу и лопату для сада! Несмотря на это, коллеги искренне радовались подаркам от настоящего Деда Мороза.

Марьям Закирова