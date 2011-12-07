Приставы Татарстана оштрафовали коллекторов за слишком частые звонки

В Татарстане создан прецедент, защищающий должников от чересчур назойливых звонков с требованием оплатить просроченную задолженность.

Коллекторская компания «Свобода от долгов» оштрафовано на 70 тысяч рублей за нарушение законодательства при возврате просроченной задолженности, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан.

Поводом для штрафа стало обращение к судебным приставам жительницы Татарстана с жалобой на постоянные звонки от коллекторов из-за долга. Выяснение обстоятельств дела подтвердило нарушение законодательства. Сотрудники Управления ФССП по РТ привлекли коллекторскую компанию к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»).

Итогом рассмотрения материалов дела в суде стало наказание организации в виде административного штрафа в размере 70 тысяч рублей.

Напоминаем, что в УФССП по Республике Татарстан работает горячая линия по вопросам деятельности коллекторских организаций, тел.: 8 (843-51) 4-92-35.