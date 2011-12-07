Татарстанский Кыш Бабай вошел в пятерку самых популярных героев сказок России

Сказочный персонаж детских сказок Татарстана Кыш Бабай уверенно входит в ТОП-5 любимых добрых героев детворы.

Бесспорное лидерство в рейтинге детских предпочтений сохраняет Дед Мороз. Второе место – у красавицы Снегурочки из Костромы. На третьем месте – тоже очень популярный медийный персонаж Морозко из Нижегородской области. Следом за ним как раз и идет татарстанский Кыш Бабай. Завершает список Мороз Иванович из Сибири, а точнее - из Новосибирской области.

Такими стали результаты исследования представленности сказочных новогодних персонажей в российских федеральных и региональных СМИ в 2020 году, проведенного Аналитическим агентством «Смыслография» и Коммуникационным агентством «АГТ».