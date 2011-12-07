Январь испытывает нас температурными качелями

О погоде первого месяца наступившего года рассказала наш постоянный консультант — заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

После очень теплой первой декады января, когда средние температуры по Казани удерживались на отметке выше обычной нормы на 3 — 7 гр., произошло резкое похолодание. По северо-восточному воздушному потоку, называемому ультраполярной траекторией, началось вторжение сильных морозов. Сначала погода с теплой перешла в ранг умеренно-морозной, а в первую ночь вторжения (на 12 января) температура местами резко упала до 27 — 32 гр. мороза.

Основной морозный удар пришелся на 13 января: ночью и утром температура понизилась в Казани до 27 — 29, по Татарстану — до 25 — 30, местами до 34, днем в Казани и по Татарстану столбики термометров показывали 22 — 25 гр. мороза.

В ночь с 13 на 14 января, на старый Новый год, к Татарстану приблизился очередной циклон с юга, который несет потепление и снегопады. При прохождении атмосферных фронтов сегодня днем ожидаются штормовые погодные условия и ослабление морозов. Начнет выпадать снег, местами сильный. В отдельных районах республики ожидается метель с ухудшением видимости. Ветер восточного направления временами порывистый сильный.

Минимальная температура воздуха прошедшей ночью преобладала в значениях 21 — 26, в восточных районах понижалась до 30 — 32 гр. К сегодняшнему утру началось повышение температуры в Казани и западных районах до 16 — 21, максимальная температура воздуха днем ожидается в пределах 10 — 15 гр. мороза. На дорогах местами образуются снежные заносы.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, ночью и утром 15 января влияние южного снежного циклона с метелью и порывистым ветром сохранится. Температура воздуха ночью 12 — 17, днем 7 — 12 гр. мороза. 16 января с приближением очередного атмосферного фронта также пройдет снег, температура воздуха снова понизится: ночью 14 — 19, днем 11 — 16 гр. мороза.

Такие температурные качели ждут нас в ближайшие дни. И редким это явление не назовешь. Зима в самом разгаре, будем готовы ко всем переменам. Не забудем, что и оттепели в значениях 2 — 4 гр. тепла частые гости современной зимы.

В связи с самыми сильными нынешними морозами 13 — 14 января есть повод заглянуть в погодный архив. За всю историю метеорологических наблюдений самые низкие температуры — 36 — 38 гр. — отмечены в период с 11 до 13 января 1940 года. В трагические военные дни 1942 года зафиксировано 7 рекордов: с 18 по 20 января и 24 января морозы достигали отрицательных отметок в 36 — 39 гр.; с 21 по 23 января наблюдался настоящий морозный удар — 41 — 47 гр. ниже нуля.