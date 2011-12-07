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Чемпионат России по легкой атлетике в Казани был признан лучшим

Чемпионат России по легкой атлетике в Казани был признан лучшим
При подведении итогов прошедшего года  - года легкой атлетики – в номинации «лучшие соревнования на стадионе» был признан чемпионат России, прошедший в прошлом году в Казани. Президент федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин отметил, что соревнования в Казани были проведены на самом высоком уровне.
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