«Чтобы показать свою любовь маме, надо скушать все, что она приготовит»

Азалия Хаярова, 8 лет, 1-й класс:- Любовь - это дружно жить, никого не обижать. Это хорошее чувство, в мире невозможно жить без любви. Если бы не было любви, мир бы исчез. Когда я обнимаю маму, папу, братика, я показываю, что люблю их. Когда они в ответ обнимают меня, я знаю, что они меня тоже любят. Когда человек любит, он веселый, счастливый. Без любви человек грустный и на работу ходить не хочет. Любовь - светлое чувство, оно нужно всем жителям в мире. Это такое переживание, которое просто до слез!Мария Смирнова, 7 лет, 1-й класс:- Любовь - это когда тебя обнимают, когда мама тебя целует. Я чувствую любовь мамы, когда она меня лечит, заботится обо мне. Я тоже показываю маме, что люблю ее. Убираюсь сама в своей комнате, даже мою посуду и протираю пыль. А в школе стараюсь получать красные звездочки - это значит пятерки. Чтобы показать свою любовь, я маму не расстраиваю и много игрушек не выпрашиваю.Эвелина Зеленеева, 9 лет, 2-й класс:- Любовь - это очень приятное чувство. Ее нельзя увидеть, можно только почувствовать всем сердцем. Когда тебя любят, ты знаешь, что тебя готовы поддержать в любой ситуации. Любовь - это когда встречаются две половинки и образуется семья. Любовь вокруг нас. Можно любить природу, цветы, животных. А показывать свою любовь всему живому просто - не мусорить в окружающей среде. Любовь - это сочувствие.Карина Гумербаева, 13 лет, 6-й класс:- Любовь бывает разной: к животным и природе, к людям, к еде. Но к любимому блюду нельзя испытывать чувства, их можно проявлять только к человеку. Слушать его мнение, делиться своими мыслями и впечатлениями, уважать. Можно прямо спросить: «Хочешь ли ты со мной дружить? Любишь ли ты меня?» Любовь - это искренность. Даже кошки чувствуют, как мы к ним относимся, когда играем с ними, кормим. Без любви мы бы себя чувствовали одиноко, каждому нужна любовь к кому-то.Динара Мубаракшина, 7 лет, 1-й класс:- Любовь - это когда ты улыбаешься кому-то. Обнимаешь, даришь подарки. Чтобы показать свою любовь маме, надо помогать ей по дому, а за столом скушать все, что она приготовит. Чтобы твоя семья поняла, что ты ее любишь, можно приготовить что-то вкусное. Например, сделать салат из фруктов или даже мороженое. Любовь приятна и собаке. У нас есть пес Сигнал, если его покормить и погладить, он помашет хвостом. Любить можно не только одного человека, а всех. Потому что любовь - это забота, нежность и доброта.Софья Чегисова, 11 лет, 4-й класс:- Любовь - это чувство к человеку, которому ты доверяешь. Объектом любви может быть не один человек, а все члены семьи, друзья и родственники. Любовь может возникнуть к незнакомому человеку - у молодого человека к девушке. Если люди чувствуют доброту друг друга, зарождается любовь. Можно показать, что ты любишь, проявляя заботу. Если ты любишь природу, то зимой делаешь кормушки для птиц, выходишь гулять - насыпаешь корм. И тогда даже птицы понимают, что ты не бессердечный, а любящий!Кира Нурутдинова, 12 лет, 6-й класс:- Любовь - это взаимоотношения, когда один человек помогает другому в трудную минуту. Любовь нужна, чтобы человек не был одинок. Когда возникает любовь, появляется семья. Люди бывают разные по характеру, но они исправляются, когда приходит любовь. Тогда они становятся счастливыми. Но некоторые не могут найти любовь, им скучно и неуютно. Нужно помнить, что если заботиться о ком-то, он тебя полюбит. Если покупать старенькой бабушке продукты в магазине, она будет знать, что ее любят. Или помочь бездомному животному - вылечить и пристроить в добрые руки. Тогда любви будет еще больше!