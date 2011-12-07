Лыжников на Всемирную универсиаду провожали олимпийские чемпионы

В награждении победителей приняли участие четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов и двукратный обладатель Кубка мира Александр Завьялов - легенды мирового лыжного спорта 70 - 80-х годов, первый вице-президент Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Азат Мазитов, глава Заинского района Разиф Каримов, главный тренер сборной Татарстана по лыжным гонкам Эдуард Галеев, члены президиума Федерации лыжных гонок России. По итогам шестидневных соревнований в общем командном зачете среди вузов России уверенную победу одержали спортсмены Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма из Казани. Второе место заняли спортсмены Пензенского государственного университета, третье - Смоленской академии спорта.Право представлять Россию в Красноярске завоевали студенты Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма Егор Казаринов, Христина Мацокина, Яна Кирпиченко и Ольга Кучерук. Всего в состав студенческой сборной страны вошли 16 спортсменов - 8 мужчин и 8 женщин, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок и биатлона РТ.