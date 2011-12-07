Не обижайтесь на престарелых родителей!

Поставленных вопросов в них было так много, что мы обратились за помощью к специалисту - врачу-неврологу кабинета памяти МКДЦ РТ, кандидату медицинских наук Юлии Житковой, попросив прокомментировать эти отклики.- Юлия Владимировна, вот в первом отклике взрослая дочь рассказывает, что ее мама прячет под матрацем тряпки, документы и подозревает всех домашних в воровстве. Как на эту причуду реагировать?- Это типичный пример бреда ущерба у пожилых, который продуцирует измененный болезнью мозг. Во-первых, если это очень устойчивый симптом и еще проявляется действительная агрессия, вплоть до физической, то бабушке нужно принимать определенные медикаменты, которые могут ее успокоить. Причем тут страдает не только родственник, но и сам пациент истощает себя. Он ведь не понимает, что эти суждения ложные, и действительно переживает.- Во втором читательском примере престарелый отец отказывается мыться и считает, что он уже мылся...- Тоже очень типичная ситуация, об этом мы постоянно рассказываем в школе для родственников. Разумеется, все советы будут общие. Здесь должен превалировать здравый смысл и индивидуальный подход. Во-первых, домашним не нужно зацикливаться на чистоте, от грязи еще никто не умирал. Если пожилой человек и раньше не принимал душ каждый день, то сейчас это вряд ли случится. Но хотя бы раз в неделю нужно выделить банный день. Вообще, на начальных стадиях болезни (я говорю о деменции - старческом слабоумии) нужно сформировать определенные привычки. Допустим, суббота - банный день. Если ваш папа любит эстетику, нужно создать ему соответствующую обстановку: приятное душистое мыло, теплое пушистое полотенце... Пожилой человек не ребенок. Он не привык, что ему диктуют и делают замечания. Как правило, это будет восприниматься негативно.- Что делать родным, если дедушка считает, что он не болен, и отказывается принимать жизненно необходимые ему препараты?- Часты случаи, когда пациент не принимает болезнь. Неосознание своего дефекта тоже очень типично для болезни Альцгеймера. Это связано с повреждением определенных структур головного мозга, которые отвечают за критику к самому себе. Это называется анозогнозией. Вашего родственника убеждать не стоит. С ним нужно общаться как со здоровым, но при этом вести свою линию. Постараться не прекращать прием препаратов. Сейчас есть пластырные формы, в виде капель, капсульные препараты (их можно, например, раскрыть, высыпать в форму и сделать питье), а также таблетки, которые растворимы в воде. Но каждый такой случай должен конкретно обсуждаться со специалистом.- А если родитель постоянно капризничает, как ребенок, и спорит со своими домашними?- Что касается споров, то нужно понимать: самая большая ошибка - когда родственники позволяют вовлечь себя в спор о вещах, о которых спорить не стоит. Конечно, родственнику сложно переделать себя и сдержаться, но это необходимо.- Какие главные советы родственникам этих пожилых людей вы можете дать?- Не забывайте о себе! Я понимаю, многие хотят, чтобы не было камня на душе, отдать долги, которые положено отдавать пожилым родителям. Но если суждено с таким старческим заболеванием столкнуться, то нужно, во-первых, себя правильно настроить. И постараться выработать правильное отношение к изменениям в поведении вашего дорогого человека, которые неизбежны при этом заболевании. Нужно разгружать себя, сразу сформировать команду по уходу. Нельзя смотреть за таким больным в одиночку.Еще нужно все продумать с юридической точки зрения, потому что наши пациенты - мишень для мошенников. Их специально отслеживают, поэтому надо быть всегда начеку. Приходите к нам, записывайтесь в кабинет памяти, мы вам обязательно поможем.Справка «КВ»Кабинет памяти работает в МКДЦ РТ с 2009 года. В 2014 году открылось амбулаторно-клиническое отделение. Пациенты с предпосылками болезни Альцгеймера приходят туда вместе с родственниками, предварительно записавшись на прием. На прием могут записаться пациенты из любого города. Специалисты проводят специфический тест, чтобы поставить диагноз и назначить лечение. Осмотр и консультация бесплатные. Также есть школа для родственников больных. В нее могут попасть родственники, которые имеют больного с диагнозом «болезнь Альцгеймера», были на первичном приеме и подтвердили заболевание. В школе рассказывают о том, как нужно ухаживать за такими больными на разных стадиях болезни. Специалисты стараются оказать не только информационную, но и моральную поддержку. Родственники должны понимать, что это продуцирует больной мозг, а не сам человек. Любая бредовая идея формируется в силу болезни, потому что у пациента снижена краткосрочная память, поврежден гиппокамп.