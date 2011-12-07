Письма от госорганов можно получать в электронной форме

Управление информационных технологий и связи исполкома Казани интегрировало автоматизированную информационную систему «Административная комиссия» с сервисом «Почты России» «Госпочта», сообщает kzn.ru. Это сервис, позволяющий на Едином портале государственных услуг России получать заказные письма от государственных органов в электронной форме. Письма хранятся в «Личном кабинете» портала госуслуг и при необходимости их можно распечатать.С начала года «Госпочтой» могут быть доставлены уведомления от различных госорганов и ведомств, в частности от административной комиссии города. Получать письма смогут как физические, так и юридические лица. Для этого пользователям портала госуслуг в настройках «Личного кабинета» нужно подключить услугу «Электронные заказные письма». Как только электронное письмо, в том числе и уведомления о штрафах, будет доставлено в «Личный кабинет», произойдет оповещение по электронной почте, СМС или при помощи push-уведомления в мобильном приложении. Вручением электронного заказного письма будет считаться вход в «Личный кабинет» на портале gosuslugi.ru.Электронная доставка происходит практически мгновенно. Возможность получения электронных заказных писем не только освобождает от необходимости тратить время на получение бумажного экземпляра, но и освобождает органы местного самоуправления от необходимости печатать и упаковывать конверты уведомлений. Также через «Личный кабинет» в один клик можно оплатить штрафы или взыскания при помощи банковской карты. Благодаря новому сервису горожане могут сэкономить время, кроме того, не расходуется бумага для рассылки писем.