Почему снегопады в Казани не провоцируют дорожные пробки

Как и прогнозировали синоптики, нынешняя зима выдалась снежной. Уже с декабря город накрывали снегопады, а сообщения на сайте мэрии напоминали фронтовые сводки: сколько миллиметров осадков выпало, сколько тонн снега за сутки вывезли и сколько рабочих и техники отражали очередной удар стихии.Только в феврале с улиц города ежедневно вывозили от 10 до 15 тысяч тонн снега, при этом было задействовано от 400 до 550 дорожных рабочих и свыше 750 единиц спецтехники.Пешеходы и автомобилисты морально готовились к дорожным пробкам и заваленным снежным месивом тротуарам, как это было в былые годы. Но, что удивительно, нынче даже в сильные метели город не стоял в пробках.- Секрета никакого нет, - говорит тракторист мощного «Амкодора» Вячеслав Панков. - Идет или не идет снег - техника и люди на участках. Во время снегопадов убираем снег с проезжей части, в дни без осадков вывозим сугробы с обочин. Каждую зиму так работаем.Мастер подрядной организации Марсель Ахметов тоже не видит ничего особенного в том, что с городских улиц активно вывозится снег.- Идет обычная работа, которая выполняется в зимний сезон, - сказал мужчина. - Попробуйте хоть один день оставить город без уборки - не то что проехать, пройти невозможно будет после снегопадов. Просто погода иногда сильнее нас, требуется время, чтобы справиться с ее последствиями.По словам Марселя, в первую очередь дорожники очищают центральные магистрали, по которым проходят автобусные маршруты, заездные остановочные карманы общественного транспорта, затем пешеходные переходы, тротуары, пятачки у перекрестков со светофорами, чтобы пешеходам было удобно.Проезжую часть обрабатывают реагентами, затем, через несколько часов, спецтехника убирает образовавшуюся корку. Когда снегопады заканчиваются, начинают вывозить снег с придорожных обочин. Сейчас работы ведутся в две смены, хотя в прошлые годы дороги убирались только в ночное время, якобы для того, чтобы не мешать транспорту.В Москве практикуют иной метод уборки снега. В столице страны не ждут наступления ночи, спецтехника приступает к работе, как только начинается снегопад. Судя по тому, как на прошлой неделе на улице Декабристов во время вечернего часа пик прошла колонна снегоуборочной техники, можно предположить, что в Казани тоже пробуют московский метод.Признаться, проход спецтехники впечатляет. Первые две-три машины, оснащенные передними отвалами, выталкивают снег к обочине. За ними идут машины, к которым прикреплены подметательные щетки, а завершают колонну разбрасыватели реагента. При этом общий поток транспорта если и замедлился, то ненадолго.Малая механизация в помощь казанским дворникам применяется уже не первый год. В этом году стали применять и тяжелую снегоуборочную технику при уборке внутридворовых проездов. В управляющей компании Московского района решили, что мощный «Амкодор» справится с большими участками быстрее и эффективнее. Поэтому здешние подрядные организации комплексно подходят к уборке дворов.Дворники и трактористы мини-погрузчика «Барсик» убирают снег с тротуаров, парковочных карманов и дворовых дорог. После занимаются вывозом снега при помощи трактора «Амкодор» и самосвалов. Весь Московский район корреспондентам «КВ» объехать не удалось, но состояние дворов на улицах Восстания, Энергетиков, Шамиля Усманова, Соловецких Юнг очень даже приличное. Тротуары и бордюры тоже вычищены от снега.Снег, собранный с улиц города, вывозят на специальные полигоны, а также на снегоплавильные пункты МУП «Водоканал»: «Несмелова», «Васильченко», «Тульская-Технический», «Портовый», «Минский», «Воровского-Короленко». Общая производительность снегоплавильных пунктов - 4,8 тысячи тонн снега в сутки.Мы побывали на пункте «Портовый». У въезда в этот момент образовалась небольшая очередь из самосвалов, груженных серым перемешанным с реагентами снегом. Разгрузка идет слаженно, без задержек. Машина заезжает на площадку с металлической решеткой. Поднимается борт, снег вываливается в камеру с горячей водой, и самосвал выезжает с территории пункта.Водитель самосвала Андрей Григорьев с начала зимы работает на уборке городских улиц. По его словам, почти каждая смена выдается напряженной.- Работаем с семи утра до четырех дня, - рассказывает Андрей. - За смену делаем по 15 - 20 рейсов в зависимости от того, какие снегопады накрывают город. И так почти каждую зиму.КстатиС 14 по 25 февраля в Казани будет проводиться мониторинг качества уборки снега управляющими организациями с помощью анкетирования жителей. Мероприятие проходит в рамках реализации федерального проекта «Школа грамотного потребителя», сообщили в НП «Региональный центр общественного контроля ЖКХ РТ». Целью акции является выявление и устранение проблемных вопросов, связанных с работой по уборке придомовой территории. Анкетирование будет проводиться общественными жилищными инспекторами в многоквартирных домах всех районов города. Обратите внимание: каждый инспектор имеет на руках удостоверение, которое при требовании обязан предъявить.