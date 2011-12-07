Роспатент: Татарстан - лидер изобретательской активности в ПФО

Татарстан стал лидером изобретательской активности в Приволжском федеральном округе. Об этом на совместной итоговой коллегии Министерства экономики РТ и Министерства промышленности и торговли РТ заявил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев.«Татарстан — на первом месте по изобретательской активности в ПФО», — отметил Ивлиев. По его словам, в прошлом году количество заявок на изобретения выросло на 5,5%: полезных моделей — на 13%, промышленных образцов — на 3,7%.Глава Роспатента также напомнил, что важный показатель экономического развития Татарстана и показатель зрелости предпринимательства — количество заявок на товарные знаки. Так, в прошлом году их количество увеличилось почти на треть по сравнению с 2017 годом.Также существует процедура регистрации региональных брендов в качестве наименования мест происхождения товара. Однако на сегодняшний день в реестре Роспатента из более чем 180 исключительных товаров зарегистрировано лишь два обозначения от Татарстана — минеральные воды «Мензелинская» и «Раифский источник», сообщил глава Роспатента.По словам спикера, к включению в реестр готовится также марка «Камский судак». Однако для этого требуется заключение Минсельхоза России.«Мы видим потенциал республики в регистрации таких наименований [мест происхождения товаров]. Это, прежде всего, касается художественных промыслов и продуктов питания», — подчеркнул Ивлиев.Кроме того, он добавил — отрадно, что в Татарстане зарегистрирован такой зонтичный бренд, как «Казань — третья столица».