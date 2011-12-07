Ситуация: вы нашли кошелек с деньгами

Находка, присвоение или кража?Для начала разберемся с терминами. Что такое находка? Это понятие определяется в ст. 227 ГК РФ: это вещь, которая была потеряна одним лицом и найдена другим. Главная юридическая характеристика: случайность обоих событий. То есть владелец случайно потерял свою собственность (уронил, забыл, оставил), а другой человек так же случайно нашел.В качестве находки, например, можно рассматривать оброненную на улице купюру или случайно забытый в автобусе зонтик.Совсем другое дело, если, скажем, человек забыл телефон в кафе или аэропорте. Если хозяин вещи может быть установлен, а нашедший не только не предпринял усилий для этого или сознательно не стал этого делать, но и разными способами старался скрыть свою находку, препятствовал в возвращении вещи ее законному владельцу, то его поведение уже может быть определено как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.И в этом случае уже может наступить ответственность за подобного рода деятельность. В данном случае речь идет уже о ст. 165 УК РФ. Неподчинение закону может наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет; либо принудительными работами на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового; либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.Если, зная владельца или имея возможность установить его личность, нашедший оставил вещь себе, его действия подпадают под действие ст. 158 УК РФ «Кража». И утаивание (присвоение) чужой вещи может наказываться штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев; или обязательными работами на срок до 360 часов; или исправительными работами на срок до одного года. В самых тяжелых случаях могут даже лишить свободы сроком до двух лет.Как нужно действовать, если вы нашли чужую вещь?- Известите всех, кто может выйти на связь с владельцем вещи (представитель администрации в ресторане, служащий аэропорта и так далее).- Если таким образом обнаружить хозяина не удается, находку следует передать в полицию.- В случае нахождения вещи в транспорте или каком-либо заведении ее можно передать владельцу транспорта или заведения.- Хранить у себя (если вы решите это сделать) не больше 5 дней.Поэтому при обнаружении чужой вещи не торопитесь радоваться нежданной находке. Если у вас есть возможность установить владельца или передать вещь тому, кто может его установить, лучше сделать это. В противном случае вы можете потерять больше, чем получите в случае присвоения находки.