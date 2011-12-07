Татарстанские полицейские задержали подозреваемых в разбойных нападениях

Двое жителей Ульяновска приехали в столицу РТ для покупки автомобиля. Совершив сделку, они выехали из Казани, но на трассе М-7 машина сломалась. Пока покупатели стояли на обочине, к ним подъехали «продавцы». Двое молодых людей, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у ульяновцев телефоны и денежные средства. Потерпевшие обратились в полицию. Оперативникам удалось задержать двоих подозреваемых - 21 и 29 лет, ранее судимых. Они признались в совершении данного преступления.Другой эпизод произошел в Набережных Челнах в ночь с 10-го на 11 февраля. 37-летний местный житель возвращался домой, но у подъезда повстречался с двумя подвыпившими гражданами. Один из них повел себя агрессивно, избил мужчину и отобрал золотое кольцо. Потерпевший обратился в полицию, оценив ущерб в 13 тысяч рублей. Оперативники задержали нападавшего, который оказался неоднократно судимым ровесником пострадавшего челнинца, сообщает пресс-служба МВД по РТ.