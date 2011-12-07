Три проекта от Республики Татарстан стали победителями Всероссийского конкурса

Татарстан признан победителем в трех номинациях Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов России. Напомним, что Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов Российской Федерации проводится по инициативе и поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ).Цель конкурса - поддержка в решении социально-экономических проблем на территории субъектов Российской Федерации через выявление, отбор, описание и тиражирование успешных практик и инициатив (проектов) социально- экономического развития.Награду за победу в конкурсе вручил сегодня в Сочи Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко.Напомним, что победителями признаны три проекта от Республики Татарстан: проект Государственная информационная система «Социальный регистр населения Республики Татарстан» - в номинации «Обеспечение доступности услуг в социальной сфере»; проект «Открытая Казань» - в номинации «Создание условий, направленных на рост информационно-технологического потенциала региона»; проект Официальный туристический бренд «Visit Tatarstan» - в номинации «Развитие туристического потенциала региона», сообщается на сайте Президента РТ.