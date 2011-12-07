Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В 2018 году количество зарубежных туристов в Татарстане выросло на четверть

Татарстан стали чаще выбирать гости из Китая, Колумбии, Германии, Ирана и Турции.
В 2018 году количество иностранных граждан, прибывших в Республику Татарстан, возросло на 24,3% по сравнению с показателем 2017 года и составило 345 тыс. 757 человек. Заметнее всего выросло число туристов из Китая, Колумбии, Германии, Ирана и Турции.Всего в 2018 году республику посетили 3,4 млн человек, что на 9,6% больше, чем в 2017-м. При этом общий объем оказанных услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей (затраты на питание, транспорт, покупки) по итогам года должен составить примерно 28,3 млрд рублей. Это почти на 37% больше показателя 2017 года.
КВ
Лента новостей