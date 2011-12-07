В Татарстане выставлены на торги четыре речных судна

В Казани выставлены на торги четыре речных судна, гласит информация из единого федерального реестра сведений о банкротстве. Они принадлежат предприятию, ранее признанному банкротом. Так, продаются наливной теплоход «Татнефть-107», вместимостью 615 тонн (сошел с верфи в 1961 году, оценивается в 4,4 млн рублей), танкер-бункеровщик «Татнефть-108», вместимостью 615 тонн (сошел с верфи в 1959 году, оценивается в 4,9 млн рублей). Кроме того, на торги выставлены: самоходное наливное судно «ТН-624», вместимостью 660 тонн (сошел с верфи в 1966 году, оценивается в 5,4 млн рублей) и танкер-бункеровщик «Садко», грузоподъемностью 560 тонн 1994 года постройки (стоимость 5,4 млн рублей).