За ИНН и загранпаспортом теперь можно обратиться в МФЦ

За минувший год в МФЦ оказали 3,75 млн услуг, тогда как в 2017-м - 3,49 млн. Прирост составил 7,5%.На сегодняшний день в Татарстане открыты 57 офисов МФЦ (8 из них в Казани), а для сельчан оказывает услуги 281 удаленное окно приема. Только за последние 1,5 года в столице РТ были открыты 3 новых офиса «Мои документы» в Московском и Советском районах города. В планах на 2019-й - переезд в новые здания в Набережных Челнах, Актанышском, Елабужском и Тетюшском районах республики. Откроются новые офисы и в Казани: в скором будущем получить госуслуги станет проще казанцам, проживающим в домах рядом с ул. Лукина в Авиастроительном районе, микрорайоне «Салават Купере» и поселке Юдино.Растет и спектр услуг, которые могут получить татарстанцы в МФЦ: по итогам прошлого года их стало на 30 больше. В числе более чем 150 госуслуг есть федеральные (Росреестра, ФНС, МВД), региональные (Госархива, органов ЗАГС) и муниципальные.Согласно данным статистики в ушедшем году татарстанцы в 62% случаев обращались в «Мои документы» за услугами Росреестра. 16% обращений связаны с налоговой службой, 10% - с МВД и ГИБДД. В 2019-м жителей республики вновь ждет расширение спектра услуг. Об этом подробнее.Теперь в «Моих документах» можно получить, восстановить или заменить после смены фамилии ИНН. Для этого достаточно прийти в любой офис с паспортом, уплатить госпошлину в 300 рублей (если документ выдается повторно) и через 7 дней забрать готовый бланк. Кроме того, сейчас в МФЦ Нижнекамска, Зеленодольска, Лениногорска и в офисе «Приволжский» Казани можно подать заявление на оформление биометрического загранпаспорта. В течение месяца эта услуга распространится и на другие населенные пункты Татарстана, где проживает больше 100 тыс. человек.- Но эта услуга предоставляется не нашими специалистами, а сотрудниками МВД по их расписанию, - заметила Ленара Музафарова.Планируется, что процедура подачи заявления на загранпаспорт будет меняться. Например, в скором времени в МФЦ могут появиться криптокабины. В ней заявитель сможет самостоятельно представить биометрические данные, необходимые документы и сделать фото.Спикер также напомнила, что с 1 января в офисах МФЦ можно получить справку о достижении предпенсионного возраста. Для этого гражданам нужно представить документ, удостоверяющий личность, и заполнить заявление. Справка, которая открывает дорогу к получению ряда льгот (например, льготы по земельному налогу и налогу на имущество), будет готова в течение 7 рабочих дней. Ленара Музафарова отметила, что уже 130 татарстанцев получили данный документ.Нововведения в этом году ждут и автолюбителей. Планируется, что услуга по регистрации автотранспорта и получению автомобильных номеров будет оказываться в «Моих документах» в Лениногорске. Напомним, с июля прошлого года зарегистрировать авто можно в МФЦ по адресу: пр. Победы, 214. Подобный опыт оказания услуг распространен только в Москве и Татарстане. Ею уже воспользовались около 1800 автомобилистов.Для казанцев МФЦ предоставляет услугу выездного приема. Некоторые категории граждан могут получить ее бесплатно. Для этого необходимо предварительно позвонить в МФЦ, оставить заявку на выезд, оплатить квитанцию и ждать сотрудников, которые заберут документы или выдадут готовые. Кроме того, при обращении в МФЦ можно заказать курьерскую доставку сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Для физических лиц услуга стоит 500 рублей, юридических - 1,5 тыс. За 5 месяцев ею воспользовались более 2 тыс. жителей Казани и Набережных Челнов.