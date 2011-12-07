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День всех влюбленных: казанцы размышляют о любви

Накануне Дня святого Валентина все вспоминают о любви. В магазинах игрушек раскупают плюшевых медведей, а владельцев цветочных салонов ждет традиционный всплеск выручки.
«КВ» решили спросить у казанцев, а что такое настоящая любовь?.
КВ
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