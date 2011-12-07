День всех влюбленных начинает терять актуальность

Для кого-то День святого Валентина - это прекрасный повод, чтобы сделать подарок своей половинке и вновь признаться в своих чувствах, другие же ждут его, чтобы, наоборот, получить признание в любви. Третьи же относятся к празднику пренебрежительно, игнорируют, считая его искусственным, называют происками маркетологов. «Казанские ведомости» решили выяснить у жителей города, как они относятся ко дню всех влюбленных и что ожидают получить от второй половинки. Софья Дмитриева, 17 лет: - Я с нетерпением жду этот праздник, ведь что может быть чудеснее ужина при свечах с любимым человеком? Геннадий Каюров, 22 года: - Мы будем отмечать День святого Валентина, но без дорогих подарков. Мне не хочется делать что-то особенное в этот день, потому что намного интересней устраивать сюрпризы без повода, поэтому мы просто закажем роллы и проведем совместный вечер дома. Дмитрий и Ирина Соловьевы (55, 48 лет): - В нашей семье существует только один семейный праздник любви и верности – это 8 июля, день Петра и Февронии, а 14 февраля мы не празднуем: во-первых, это западный католический праздник, а во-вторых, он придуман для молодежи. Юлия Ганиева, 17 лет: - Мне не нравится привязывать свою жизнь к определенным праздникам, например, к 23 февраля или Дню святого Валентина. Не люблю показывать свою любовь в социальных сетях и выставлять фотографии ради чужого одобрения или зависти. Счастье любит тишину! И для того, чтобы порадовать любимого человека, не нужно ждать особенную дату. К сожалению, сейчас данный праздник превратился в соревнование, девушки соперничают в том, у кого больше букет или дороже подарок. Опрос провели Ильзида ЛАТЫПОВА , Юрий БЛИНОВ