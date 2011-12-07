Любовное настроение с хорошим кино в День всех влюбленных

В День святого Валентина мы говорим о любви. Но любовь бывает разной: романтической, всепоглощающей, жертвенной, страстной, с налетом грусти… Специально к 14 февраля онлайн-кинотеатр ivi подготовил подборку фильмов о такой разной любви. Смотрите и берегите тех, кто вам дорог.«Лед», 12+Современному кино не хватает сказок, и «Лед» – это как раз та волшебная история, которую хочется смотреть 14 февраля. Главная героиня Надя (Аглая Тарасова) растет в Иркутске и мечтает стать фигуристкой. В секцию ее не берут, и она тренируется на льду Байкала. Надю в ее стремлении поддерживает только мама, и когда она умирает, девочка все-таки добивается внимания влиятельного тренера (Мария Аронова). В результате Надя становится известной фигуристкой, но травма во время выступления ставит крест на карьере. Потеряв волю к борьбе, Надя возвращается в Иркутск, где неожиданно находит поддержку в лице хоккеиста Саши (Александр Петров).«Звезда родилась», 18+Актер Брэдли Купер выбрал для режиссерского дебюта сюжет, который уже воплощали на экране не раз. И рассказал историю известного исполнителя, катящегося по наклонной, и молодой восходящей звезды по-новому. Музыкант Джексон Мэй знакомится с официанткой Элли и понимает, что она прекрасно поет и может построить карьеру. Он помогает ей и постепенно оба осознают, что должны быть вместе. Со временем дела у Элли идут куда лучше, чем у ее мужа, который все больше отстраняется от жизни. Смотрите фильм с участием Брэдли Купера и Леди Гаги, получивший Оскар за лучшую песню.«В метре друг от друга», 16+Возможна ли любовь на расстоянии? А если это расстояние – всего метр? Стелла и Уилл знакомятся в больнице. Они оба страдают от муковисцидоза и вынуждены держаться на дистанции друг от друга, поскольку для обоих опасна любая инфекция. Когда умирает друг Стеллы По, девушка уговаривает Уилла покинуть больницу, хотя Стелле могут сделать операцию и вылечить. От решения молодых людей без преувеличения зависит вся их дальнейшая жизнь.«После», 16+Тесса (Джозефин Лэнгфорд) – типичная отличница, которая привыкла слушаться родителей. Она поступает в колледж и покидает родной дом. В колледже девушка знакомится с Хардином (Хиро Файнс-Тиффин) – бунтарем и циником, который совершенно ей не подходит. Тем не менее, Тесса тянется к этому парню, который все время задевает девушку и выводит из себя. Но Тесса хочет понять, что же сделало Хардина таким.«Лучшие в Лос-Анджелесе», 16+Как насчет того, чтобы посмотреть сериал о взаимопонимании и поддержке? Скучно не будет: ведь главные героини здесь – женщины-копы. Сид Бернетт – отчаянная и немного ветренная. Нэнси Маккена – ее противоположность: она воспитывает двоих детей и не поддается импульсам. А вместе они образуют прекрасную команду, которая наводит страх на преступников Лос-Анджелеса.«Аббатство Даунтон», 18+В 1912 году британская королевская семья посетила йоркширское поместье Вентворт Вудхайз. Эта история легла в основу сюжета полнометражного фильма «Аббатство Даунтон», главными героями стали персонажи одноименного сериала. В особняк семьи Кроули должен прибыть с визитом Георг V, и вся семья вместе со слугами готовится к приему королевской четы. Одновременно им приходится размышлять о будущем их семьи в быстро меняющемся мире.