Отмечаем 14 февраля с Big Funny

Вас бросили, обидели, предали? И всё это перед самым романтичным праздником в году — Днём всех влюблённых? Классический выход обычно один: реветь в подушку, слушать грустный плейлист, объедаться сладким и писать гневные посты в социальных сетях о том, что любви нет. Но корпорация Big Funny предлагает вариант получше! Приходите 14 февраля с 10.30 до 22.30 в антистрессовый аттракцион «Бей посуду!» (6+) на Баумана, 58 и распрощайтесь с бывшими навсегда! Просто скажите администраторам, что хотите покончить с прошлыми отношениями, ребята вас утешат, дадут маркер, тарелку, на которой вы напишете имя обидчика и разобьёте эту посудину вдребезги совершенно БЕСПЛАТНО! Не забудьте снять всё это на камеру, выложить пост или сторис в Инстаграм с хэштегами #втопкубывших, #bigfunnykzn, #14февраля — вы обязательно попадёте в соцсети Big Funny! Куда приходить: ул. Баумана, 58 Когда: 14 февраля с 10.30 до 22.30