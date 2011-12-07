Миндортранс РТ: В акватории Волги образовалась опасная полынья

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В акватории Волги в Верхнеуслонском и Лаишевском районах образовалась опасная ледовая полынья, предупредили татарстанцев в миндортрансе РТ.
Майна замечена у населенных пунктов Шеланга, Нариман, Гребени, Бакча-Сарай, Боровое Матюшино, Орел и Троицкий, уточнили в ведомстве.
Любителей зимней рыбалки, водителей снегоходов и квадроциклов просят быть внимательными и предельно осторожными.
«Любитей зимней рыбалки, водителей снегоходов и квадроциклов, а также жителей населенных пунктов просим соблюдать меры безопасности», — попросили в ведомстве.