В Казани участники автоклуба #ILoveMini составили фигуру сердца из авто

В Казани автолюбители — участники автоклуба #ILoveMini выставили из авто фигуру сердца и надпись KZN и MINI, сообщает ИА «Татар-информ».

«В России и в мире эта акция проходит с 2015 года. Каждый раз 14 февраля mini-клуб в каждом городе строит фигуру из машин в виде сердца. Но мы сегодня еще написали MINI и КZN на этой фигур», — рассказал организатор акции Денис Кислицин.

В Казани данное мероприятие проходит второй раз. В этом году в столицу РТ приехали владельцы MINI Cooper с Чебоксар, Ижевска и других городов России — всего 70 участников (в прошлом году их было 13).

«В прошлом году мы делали форму сердца. Нас было настолько мало, что нижняя часть сердца была выстроена людьми. А в этом году нас ровно столько, чтобы составить не только сердце, но и написать, что мы любим „мини“ и Казань», — поделилась участница акции Екатерина.