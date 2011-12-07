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В Казани участники автоклуба #ILoveMini составили фигуру сердца из авто

Акция в честь Дня всех влюбленных проходит в Казани второй раз.

В Казани автолюбители — участники автоклуба #ILoveMini выставили из авто фигуру сердца и надпись KZN и MINI, сообщает ИА «Татар-информ».

«В России и в мире эта акция проходит с 2015 года. Каждый раз 14 февраля mini-клуб в каждом городе строит фигуру из машин в виде сердца. Но мы сегодня еще написали MINI и КZN на этой фигур», — рассказал организатор акции Денис Кислицин.

В Казани данное мероприятие проходит второй раз. В этом году в столицу РТ приехали владельцы MINI Cooper с Чебоксар, Ижевска и других городов России — всего 70 участников (в прошлом году их было 13).

«В прошлом году мы делали форму сердца. Нас было настолько мало, что нижняя часть сердца была выстроена людьми. А в этом году нас ровно столько, чтобы составить не только сердце, но и написать, что мы любим „мини“ и Казань», — поделилась участница акции Екатерина. 

КВ
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