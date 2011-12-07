В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу начался День любви к себе

В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу проходит День любви к себе. В экоцентре «Дом» перед казанцами выступают психологи, психиатры и специалисты оп личностному росту, сообщает Дирекция парков и скверов.

Клинический психолог, нарративный практик, гештальт-консультант Оксана Охотникова расскажет о работе с психологом, коуч и основатель одной из онлайн-школ Анна Фельдман — о любви к себе через повседневную заботу, а врач-психиатр, кандидат медицинских наук, психолог Александр Граница — об эмоциях и их расстройствах.

Параллельно с выступлениями на площадке «Дома» проходят медитации, лесторепия, музыкальная импровизация, чайная церемония и другие мероприятия.