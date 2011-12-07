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В Казани волонтеры раздали гостям и местным жителям валентинки

Акция «Я люблю…» прошла на ул. Баумана, Кремлевской набережной и в парке Горького.

В Казани прошла акция «Я люблю…» Волонтеры раздали жителям и гостям столицы валентинки с надписью «Я люблю Россию».

«Мы раздаем сердечки, чтобы люди в День святого Валентина улыбнулись и у них было хорошее настроение. Мы считаем, что Россию надо любить, как и свою вторую половинку», — рассказала специалист по работе с молодежью исполкома столицы РТ Комитета по делам детей и молодежи Ирина Гуревич.

Акция проходила на территории Кремлевской набережной, парка Горького и ул. Баумана с 10.30 до 12.00 14 февраля. Казанцы с улыбкой принимали валентинки. Всего на каждой точке волонтеры раздали около 500 открыток. 

КВ
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