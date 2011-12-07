Жители Менделеевска поделились романтическими историями в «маршрутке любви»

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В Менделеевске накануне Дня всех влюбленных курсировала «маршрутка любви», сообщают «Менделеевские новости».
Транспортное средство было украшено яркими плакатами и воздушными шарами. Влюбленных пассажиров поздравляли с праздником и дарили небольшие презенты, а тем, кто пока не встретил свою вторую половинку «маршрутка любви» предоставила такую возможность.
Пассажиры делились историями любви и поздравляли жителей Менделеевска с праздником.