Жители Менделеевска поделились романтическими историями в «маршрутке любви»

В Менделеевске накануне Дня всех влюбленных курсировала «маршрутка любви», сообщают «Менделеевские новости».

Транспортное средство было украшено яркими плакатами и воздушными шарами. Влюбленных пассажиров поздравляли с праздником и дарили небольшие презенты, а тем, кто пока не встретил свою вторую половинку «маршрутка любви» предоставила такую возможность.

Пассажиры делились историями любви и поздравляли жителей Менделеевска с праздником.