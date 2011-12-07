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Жители Менделеевска поделились романтическими историями в «маршрутке любви»

Накануне Дня всех влюбленных по городу курсировала маршрутка, украшенная плакатами и воздушными шарами.

В Менделеевске накануне Дня всех влюбленных курсировала «маршрутка любви», сообщают «Менделеевские новости».

Транспортное средство было украшено яркими плакатами и воздушными шарами. Влюбленных пассажиров поздравляли с праздником и дарили небольшие презенты, а тем, кто пока не встретил свою вторую половинку «маршрутка любви» предоставила такую возможность.

Пассажиры делились историями любви и поздравляли жителей Менделеевска с праздником. 

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