Из Казани можно будет улететь в Даламан и Бодрум

Две авиакомпании запускают новые рейсы из Казани в популярные турецкие курортные города Даламан и Бодрум, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. С 28 апреля и весь летний сезон можно будет улететь в Даламан по средам, пятницам и воскресеньям. С 31 мая запускаются рейсы в Бодрум. Полеты выполняются по определенным датам. Перелет в турецкие города займет 4 часа.