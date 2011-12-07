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Из Казани можно будет улететь в Даламан и Бодрум

Перелет в турецкие города займет 4 часа.
Две авиакомпании запускают новые рейсы из Казани в популярные турецкие курортные города Даламан и Бодрум, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.  С 28 апреля и весь летний сезон можно будет улететь в Даламан по средам, пятницам и воскресеньям. С 31 мая запускаются рейсы в Бодрум. Полеты выполняются по определенным датам. Перелет в турецкие города займет 4 часа.
КВ
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