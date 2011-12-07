Как выбрать книгу по душе: пять простых советов

Давно ли вам доводилось покупать новую книгу? Не в подарок, не спецлитературу, а просто книжку, которую будет приятно и интересно прочитать? Если ответы на оба вопроса положительные, то возникает еще один: а как вы выбирали интересное для вас произведение?Нередко приходится слышать жалобы от знакомых, дескать, ну совершенно нечего почитать. В определенном смысле нынешняя эпоха - яркая иллюстрация выражения «Лучшее - враг хорошего». Выбор на книжном рынке огромен, а выбрать что-то по душе в таком разнообразии все сложнее.Так как выбрать интересную для себя книгу? Редакция «КВ» взяла на себя смелость дать несколько советов в этом непростом деле.Для чего читаем?В первую очередь следует определиться, чего вы хотите: глубокого чтения или легкого чтива? Если первого, то самым очевидным и даже банальным советом будет обратиться к классике. Любопытным опытом для людей, не имеющих филологического образования, может стать изучение мировой литературы, двигаясь по ее историческим периодам. Если же вы хотите почитать что-то более современное, то стоит следить за авторитетными литературными премиями. Да, в мире литературы тоже есть свои «Оскары», которые ежегодно открывают множество новых имен.А что делать, если на серьезное чтение нет ни сил, ни времени? Для начала перестать стесняться своей симпатии к массовой литературе. Спросите любого своего коллегу, какую книгу он прочитал последней. Скорее всего, услышите, что тот перечитывал Толстого, а не листал дамский детектив, даже если дело обстояло полностью наоборот. А все потому, что большинство людей в подобных ситуациях боятся почувствовать себя героем анекдота, мол, все говорят, что фильм этот для дураков, а мне вот понравилось… Говоря проще, нет ничего зазорного в чтении беллетристики.АвторСовременный писатель вряд ли сможет творить в башне из слоновой кости. Личность автора и его биография непременно влияют на его стиль и содержание произведений. Ознакомившись с жизнеописанием писателя, можно сделать немаловажные выводы. Например, бывший сотрудник полиции или прокуратуры наверняка куда достовернее будет описывать процесс расследования преступления.МненияХорошо помню, как еще 15 лет назад за книгами ходил в библиотеку. И тогда главными критериям выбора чтения, помимо жанровых предпочтений, были советы друзей, знакомых и библиотекаря.В наши дни также можно в выборе книги попросить «помощь зала», для этого многие обращаются к специализированным сайтам. Только вот польза от изучения такого количества мнений сомнительная - все-таки сколько людей, столько и мнений, к тому же многие комментарии бывают заказными. Тем не менее пользу можно извлечь и из них. Как? Найти единомышленника. Найдите одно из любимых произведений и почитайте комментарии к нему. Нашли рецензию, максимально близкую вашему мнению?Отлично, открываем профиль ее автора. Наверняка он комментировал и другие произведения, а его мнение с большой долей вероятности может совпадать с вашим. Также нередко популярные люди, включая писателей, мнению которых вы можете доверять, публично высказываются о той или иной книге в соцсетях.ПродажиПопулярность книги может по-разному влиять на ее восприятие. Признаться, лично для меня слово «бестселлер» в литературе в последние годы стало едва ли не ругательным. Я не хочу сказать, будто популярная книга непременно окажется плоха, но чаще всего она окажется весьма поверхностной, так как рассчитана на самую массовую аудиторию. В то же время серьезные романы нередко выходят очень скромным тиражом. Тем не менее не стоит отказываться прочесть популярный роман только из-за ажиотажа вокруг него, ведь иногда таким образом можно пропустить по-настоящему знаковую вещь.Советы от роботаВ последние годы все эффективнее и удобнее становятся сервисы-агрегаторы, аккумулирующие большое количество рецензий на различные произведения, включая фильмы и книги. Проще говоря, создавая профиль на таком ресурсе, вы выставляете оценки разным произведениям, а программа на их основе формирует список рекомендуемых для чтения книг. С увеличением количества оценок повышается и вероятность эффективных рекомендаций.Звучит очень привлекательно. Расставил несколько оценочек, а потом читай только то, что тебе нравится. Увы, все работает не так гладко. Во-первых, программы все еще несовершенны. А во-вторых, заполнять анкету с оценками на таких ресурсах нужно с умом. А точнее, отвечать честно. Нередко, чтобы выглядеть лучше в собственных глазах, люди ставят высокие оценки общепризнанной классике, которую сами в глубине души считают довольно занудными произведениями. А потом удивляются, почему программа предлагает им сплошь Толстого и Достоевского. Поэтому расставлять оценки следует максимально субъективно, не стесняясь. Кроме того, оценивать стоит произведения тех жанров и авторов, которые актуальны для вас именно сейчас.Вместо заключенияНе стесняйтесь иметь собственное мнение о книге. В конце концов люди склонны вешать на все ярлыки, далеко не всегда совпадающие с вашими взглядами на мир.