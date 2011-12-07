Как заставить себя готовиться к ЕГЭ?

- Какая самая главная ошибка одиннадцатиклассников при подготовке к экзаменам?- Сейчас ребята очень много времени уделяют социальным сетям. Многие, приходя ко мне, спрашивают: «Почему я не могу делать то, что хочу и что нужно?» Начинаешь выяснять, оказывается, они часами сидят в Инстаграм и Вконтакте. В итоге устают - это напряжение для глаз и мозга. Человек, конечно, существо социальное, но постоянный поток информации приводит к негативным последствиям, и прежде всего к эмоциональной усталости.- Как же сконцентрировать свое внимание только на подготовке к ЕГЭ?- Важно уметь себя контролировать. Если этого нет и выпускник понимает, что поглощен телефоном, компьютерными играми и чтением ненужных книг, то нужно просить кого-то о помощи, например родителей или родных, чтобы они контролировали. Идеально, если подросток сам себя контролирует. Как? В телефоне поставить ограничение на интернет и посидеть там ровно час. А когда телефон заблокировался, не разблокировать его, а начать готовиться к ЕГЭ.- Но объемы-то по всем предметам огромные…- Желательно определиться, что именно вам нужно для экзамена; выбрать университет и факультет, куда решили поступать; сформировать список экзаменов. Выбрали пять разных? Усиленно готовьтесь к ним, но и о других предметах не забывайте. Помните, нужно набрать максимальное количество баллов по тем предметам, которые выбрали, и все внимание направить на них. А по остальным нужна просто стабильность.- Почему одни выпускники готовятся с репетиторами, а другие вовсе не прибегают к их помощи?- Есть люди ответственные, а есть гиперответственные, делающие любое дело с огромной отдачей. Но есть и безответственные, думающие: «Да ладно! Как-нибудь что-нибудь там спишу». Все зависит от того, к какому типу людей вы относитесь. Ответственный человек будет все делать по своим правилам, гиперответственный - нагружать себя подготовкой с утра до ночи. Идеальный вариант - быть в меру ответственным. Если по нужному предмету не хватает информации, а сам выпускник добыть ее не может, то можно обратиться и к репетитору.- Почему некоторые выпускники слишком поздно понимают, какие экзамены им сдавать?- Просто большинство ребят не знают, кем хотят быть. Они думают о том, что нужен диплом, который надо где-то получить. И не задумываются об экзаменах, не выстраивают для себя лесенку, по которой должны идти. Такие вообще не знают, куда и чего хотят, теряясь в мыслях и желаниях. Им важно помочь понять, чего же они хотят, и направить в ту или иную профессию. Иначе через много лет им придется кардинально менять свою жизнь.