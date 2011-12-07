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НКЦ «Казань» откроется в год 100-летия ТАССР

В нем разместится Национальная библиотека РТ.
НКЦ «Казань» откроется после реконструкции в год 100-летия ТАССР, приводит слова руководителя Минкульта республики Ирады Аюповой kzn.ru. Такое поручение дал Президент РТ Рустам Минниханов. Отметим, что в здании разместится Национальная библиотека республики. Музей 1000-летия Казани, располагавшийся ранее в НКЦ, переедет в здание бывшего городского магистрата на ул. Баумана. Проект музея будет дополнительно доработан.
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