НКЦ «Казань» откроется в год 100-летия ТАССР

НКЦ «Казань» откроется после реконструкции в год 100-летия ТАССР, приводит слова руководителя Минкульта республики Ирады Аюповой kzn.ru. Такое поручение дал Президент РТ Рустам Минниханов. Отметим, что в здании разместится Национальная библиотека республики. Музей 1000-летия Казани, располагавшийся ранее в НКЦ, переедет в здание бывшего городского магистрата на ул. Баумана. Проект музея будет дополнительно доработан.