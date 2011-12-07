Песошин рекомендовал муниципалитетам использовать разработку АН РТ по русско-татарскому переводу

Сегодня на заседании Совета по реализации законодательства о языках РТ при Кабмине республики была презентована система для автоматизации перевода «Смарткат» с поддержкой русско-татарской языковой пары. Премьер-министр РТ Алексей Песошин рекомендовал муниципальным образованиям использовать эту разработку.«Это нужная и важная работа. Муниципальные образования могут использовать эту разработку. Это существенно облегчит работу с нормативно-правовыми актами, перевод сообщений», – сказал глава Правительства РТ.Профессиональная система для автоматизации перевода «Смарткат» с поддержкой русско-татарской языковой пары – разработка компании ABBYY и Института прикладной семиотики Академии наук РТ.«Это разработка компании ABBYY. Последние несколько лет в ее функциональность была добавлена поддержка русско-татарской языковой пары. Система предназначена для специалистов, создающих документы на двух государственных языках РТ. Она может быть полезна при подготовке новостей на сайте министерств, при переводе на русский и татарский языки законодательных актов, указов, распоряжений, при подготовке текстов выступлений, докладов и так далее», – рассказал заведующий отделом когнитивных исследований НИИ «Прикладная семиотика» АН РТ Ринат Гильмуллин.Он подчеркнул, что преимущество системы – упрощение и ускорение деятельности переводчиков. «Достаточно любому переводчику перевести стандартную фразу, которая часто встречается в документации, и система в последующем будет переводить этот фрагмент автоматически, – уточнил Гильмуллин. – По сути, задача человека сведется к переводу документа с нуля уже в корректировке автоматически подготовленного перевода. Это ускорит работу».По его словам, система была внедрена в исполкоме Казани, в течение последних пары месяцев проходила там апробацию. «Очень активно работает восемь человек, около 10 документов в день переводится. Система показала эффективность внедрения», – отметил завотделом АН РТ.Smartcat – система автоматизированного перевода, включающая память переводов, машинный перевод, управление глоссариями, функцию совместной работы переводчиков над одним документом. Предназначена для компаний и отдельных переводчиков.