В Казани могут возобновить строительство двух проблемных домов на федеральные деньги

В Казани на федеральные деньги могут возобновить строительство двух проблемных объектов «Фона» — 5-ый дом в ЖК «Молодежный» и 3-ий дом в ЖК «МЧС», которые уже много лет находятся на этапе свай. Информация об этом размещена на портале мэрии Казани.«В Казани строительство пятого дома ЖК „Молодежный“ и третьего дома ЖК „МЧС“ может возобновиться за счет федеральных средств — оба дома уже несколько лет находятся на этапе свай», — говорится в сообщении. Такая возможность стала рассматриваться после обращения Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшата Гимаева в Единый институт развития в жилищной сфере Дом.РФ с просьбой помощи в финансировании.