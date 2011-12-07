Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане продолжается конкурс по сбору фотоматериалов «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны»

Он приурочен к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в 2020 году.
Основная цель конкурса - создание электронного архива фотоматериалов времен Великой Отечественной войны.Всероссийская добровольческая акция «Семейные фотохроники» стартовала в 2012 году. В 2015 году Республика Татарстан заняла первое место среди субъектов России, принявших участие в акции. С 2017 года конкурс проводится на региональном уровне. За два года добровольцами из Татарстана собрано более 5 тысяч фотографий, сохранивших память о Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.К участию в конкурсе приглашаются татарстанцы, у которых в семейных архивах сохранились фотографии времен Великой Отечественной войны с изображением родных и близких, воевавших на фронтах войны или трудившихся в тылу. Копии фотографий и краткие комментарии к ним направляются на электронный адрес оргкомитета: [email protected]Промежуточные итоги республиканского конкурса подведут в апреле 2019 года. Все собранные материалы будут переданы в фонд Национального музея Республики Татарстан для создания электронной базы и пополнения музейных экспонатов. На этом конкурс не завершается - общероссийский финал состоится в мае 2020 года.Конкурс проходит в номинациях: «Лучший электронный архив семейных фотографий времен Великой Отечественной войны» и «Лучшая фотовыставка». 
КВ
Лента новостей