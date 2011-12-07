Что делать, если с вашей карты похитили деньги?

Происшествие в Татарстане

62-летняя жительница Лаишевского района потеряла все накопления из-за своей доверчивости.

По официальной версии, потерпевшей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник рассказал о несанкционированном снятии денежных средств с пластиковой карты женщины. Пенсионерке было предложено незамедлительно перевести все сбережения на резервный счет.

Но для этого потерпевшая должна была сообщить мошенникам номер своей карты и трехзначный код безопасности, размещенный на обратной стороне платежного средства. Стремясь спасти свои сбережения от кражи, женщина доверилась лжебанкирам и последовала их инструкциям. В конечном итоге с ее счета было похищено около 160000 рублей.

Позже, осознав, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась за помощью в правоохранительные органы. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Комментарий специалиста

Елена Федотова, юрист:

- Возможны два варианта развития событий. В первом случае деньги украли мошенники, с которыми вы не вступали в личный контакт. Вы никому не сообщали свои личные данные. Просто вдруг увидели, что баланс карты резко уменьшился. В этой ситуации необходимо немедленно позвонить в банк и сообщить о случившемся. Сразу же подавайте заявление в свое финансовое учреждение.

Обращение составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр документа передается сотруднику банка, другой остается у вас. Если отреагировать на кражу денег достаточно быстро - в течение одного дня - то вполне возможен возврат денежных средств их законному владельцу. В случае, когда банк отвечает отказом, следует написать заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов заведут уголовное дело по факту хищения.

Но, к сожалению, обычно события развиваются так, что владельцы пластиковых карт сами предоставляют мошенникам свои персональные данные. Например, сообщают сведения о своих счетах неизвестным лицам, которые связались с ними по сотовому и представились сотрудниками финансовой организации. Здесь граждане нарушают требование банка о неразглашении личной тайны физического лица. В этом случае лучше сначала обратиться в полицию. Банк, скорее всего, откажет в возврате денежных средств на том основании, что вы передали мошеннику личную информацию. Если все же решите обратиться в финансовое учреждение, можно сделать это онлайн. Современные банки предоставляют доступ к специальному интернет-сервису. При составлении заявления в полицию обязательно указывайте свои Ф. И. О., паспортные данные, адрес проживания и номер карты. Цифры с обратной стороны платежного средства сообщать не нужно. Они служат для дополнительной защиты от воровства. Максимально подробно опишите детали случившегося: время, место, обстоятельства преступления. Стражи порядка проведут расследование.

Стоит отметить, что мошенника, как правило, не удается поймать. Потому будьте бдительнее и не поддавайтесь на уловки. Помните: преступник всегда готов использовать ваши слабости, такие как простодушие и наивность.

Напоминание

МВД Татарстана предупреждает об опасности дистанционных преступлений. Чтобы не стать жертвой преступников, не торопитесь действовать под их диктовку. Избегайте действий, могущих причинить вам финансовый вред. Никому и ни при каких условиях не сообщайте реквизиты своих банковских карт. В финансовых учреждениях и в Пенсионном фонде, сотрудниками которых часто представляются мошенники, уже имеются все необходимые сведения о вашей банковской карте.

Кстати

В 2019 году в РТ зарегистрировано 3,5 тысячи дистанционных краж с банковских счетов. По этому показателю республика оказалась на 2-м месте после Москвы (10,8 тыс. краж).