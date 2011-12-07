В августе появится первый в Татарстане Дом научной коллаборации

В Елабуге в рамках федерального проекта по направлению «Успех каждого ребенка» откроется первый в Татарстане Дом научной коллаборации. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Реализовываться проект будет в здании инженерно-технологического факультета Елабужского института КФУ. Сейчас на площадке ведутся работы по модернизации крыла помещения. Рассчитывается, что его открытие придётся на август, но в полную силу он заработает с 1 сентября.

В центре дополнительного образования планируют принять 400 татарстанских школьников на бесплатные программы по изучению биотехнологий, робототехники и виртуальной реальности. Там же будут построены проектные и опытно-экспериментальные зоны, лектории, учебные аудитории, галерея с портретами 100 ученых и зоны для занятий шахматами и техническим творчеством.