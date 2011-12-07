Коллективу спецпрокуратуры Казани представили нового руководителя

Сегодня, 14 мая, прокурор РТ Илдус Нафиков представил коллективу спецпрокуратуры вновь назначенного руководителя, сообщает Прокуратура Татарстана.

Ниаль Исмагилов назначен на должность Казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

Работу в органах прокуратуры он начал в 1993 году в должности помощника прокурора Мамадышского района РТ. Последние 10 лет он занимал пост прокурора Приволжского района Казани. Имеет звание Заслуженного юриста РТ.

Ранее занимавшая эту должность Ольга Малых назначена прокурором Московского района Казани.