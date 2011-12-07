Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

На территории озера Лебяжье в Казани пройдёт массовый забег ALGA TRAIL

В мероприятии смогут принять участие желающие от 5 лет и старше.

Духовное Управление Мусульман РТ выступит организатором в массовом забеге ALGA TRAIL в честь окончания священного месяца Рамадан. Забег пройдёт 22 мая на территории озера Лебяжье в Казани.

Сообщается, что в забеге смогут принять участие мужчины, женщины и дети от 5 лет и старше. Для взрослых участников (16+) предусмотрены дистанции 10 и 5 км. Стоимость участия — 200 руб. Для подростков от 9 до 15 лет открыта дистанция на 2 км. Стоимость- 200 руб. А для самых юных бегунов от 5 до 8 лет дистанция составит 500 метров. Для них вход бесплатный.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в минувшем забеге Казанского марафона приняли участие 14 тысяч человек. Самую длинную дистанцию в 42,2 км решили пробежать две тысячи участников.

КВ
Лента новостей