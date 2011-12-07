На территории озера Лебяжье в Казани пройдёт массовый забег ALGA TRAIL

Духовное Управление Мусульман РТ выступит организатором в массовом забеге ALGA TRAIL в честь окончания священного месяца Рамадан. Забег пройдёт 22 мая на территории озера Лебяжье в Казани.

Сообщается, что в забеге смогут принять участие мужчины, женщины и дети от 5 лет и старше. Для взрослых участников (16+) предусмотрены дистанции 10 и 5 км. Стоимость участия — 200 руб. Для подростков от 9 до 15 лет открыта дистанция на 2 км. Стоимость- 200 руб. А для самых юных бегунов от 5 до 8 лет дистанция составит 500 метров. Для них вход бесплатный.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в минувшем забеге Казанского марафона приняли участие 14 тысяч человек. Самую длинную дистанцию в 42,2 км решили пробежать две тысячи участников.