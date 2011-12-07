Надо жить: известные музыканты поддержали Казань после трагедии в школе специальным видео

Манижа, T-killah, Айза и другие приняли участие в ролике #ЖИТЬ, в котором рассказывается о трагедии в казанской школе.

Проект #ЖИТЬ, известный своими социально-значимыми роликами в интернете, создал работу о трагедии в казанской школе №175 в память о погибших и в знак поддержки пострадавшим.

В проекте приняли участие такие известные личности, как Игорь Матвиенко, Лера Кудрявцева, Айза, Манижа, T-killah и другие. Участники ролика одним жестом подносят два больших пальца к сердцу и произносят: «Казань, надо жить!».

В ролике присутствуют кадры, снятые очевидцами во время трагедии, а также список имён детей и взрослых, погибших в результате стрельбы в казанской школе.