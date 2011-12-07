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Старшеклассники гимназии №175 возобновят обучение с 17 мая

Учащиеся 9 и 11 классов продолжат учебу в соседних школах №174 и №171.

Старшеклассники гимназии №175, где 11 мая произошло вооружённое нападение, по совету психолога возобновят обучение с 17 мая.

Как уточнил начальник Управления образования Ирек Ризванов, в очном формате продолжат учебу в школе №174 три девятых класса и один одиннадцатый класс. Отмечается, что с 17 мая до завершения учебного года они будут учиться в отдельном блоке школы со своими учителями.

На базе учреждения будет работать консультативный пункт, где дети, их родители и педагоги смогут получать психологическую помощь.

Также будут организованы дежурные классы для первоклассников школе №171. Остальных учащихся перевели на дистанционное обучение.

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