«Безалаберность приводит к таким результатам»: в Татарстане возросло число пожаров

Песошин: «Пока существенного прорыва в вопросах защиты населения на территории республики не достигнуто»

Внеплановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ открыл Премьер-министр республики Алексей Песошин. Он отметил, что ситуация с пожарами в республике остается напряжённой.

«Прошло чуть более недели с нашего последнего заседания, на котором мы также рассматривали вопрос о дополнительных мерах по стабилизации обстановки с пожарами в республике. Необходимо констатировать, что обстановка с пожарами остается сложной, существенного прорыва в вопросах защиты населения на территории Татарстана от пожаров не достигнуто», — подчеркнул Премьер-министр РТ.

Песошин привел в пример пожар в садовом обществе «Кама» Тукаевского района, где сгорело 26 строений.

«По горячим следам было выяснено, что огонь на территории садового общества перешел с открытой местности к сухой траве и распространялся в течение часа. В данной ситуации прослеживается явная недоработка садового общества», — добавил спикер.

Отметил он и положительные моменты: в республике ведутся активные профилактические работы с населением. Рейды МЧС позволили сократить количество пожаров.

В Татарстане продолжает расти число жертв пожаров

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Сергея Сергеев сообщил, что в Татарстане с начала года произошло 2,3 тыс. пожаров, что 9,7% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. В результате пожаров уже погибло 90 человек, и это на 80% чем в прошлом году в тот же период.

«В республике с целью предотвращения пала сухой травы, природных пожаров, сжигания мусора в неустановленных местах, а также​ пресечению поджогов и своевременного обнаружения пожаров из числа сотрудников пожарной охраны, органов местного самоуправления, добровольной пожарной охраны в муниципальных районах созданы профилактические группы. Всего создано 854 группы», — сказал Сергеев.

Кроме того, в большинстве районов усилена работа административных комиссий по выявлению и привлечению должностных лиц и граждан к​ ответственности за несвоевременную уборку территорий от сухой травы, мусора и их сжигания.

«За сжигание сухой травы, стерни, сухостоя и мусора, а также несвоевременную очистку земель от сухой травы и мусора возбуждено 451 административное дело», — добавил Сергеев.

По словам Сергеева, благодаря таким решениям в период с 5 по 12 мая удалось снизить количество пожаров на 46% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. В абсолютных цифрах это — минус 176, минус один погибший и нет травм у семи человек.

«Отмечается по прежнему большой процент пожаров, связанных с горением сухой травы и мусора, это 38% от общего количества пожаров. Отмечаю наибольшее количество пожаров, связанных с горением сухой травы и мусора с 5 по 12 мая в Нижнекамском районе — 17 пожаров, Тукаевском — 15, Альметьевском — 12, Высокогорском — 12 и Зеленодольском –​ 10», — рассказал Сергеев.

В заключении он предложил продлить действие противопожарного режима до 26 мая.

Итоги заседания подвел первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Он отметил, что попросил глав муниципалитетов усилить контроль за обеспечением пожарной безопасности.

«К сожалению безалаберность некоторых граждан приводит к результатам, которые мы видим. Активная работа по устранению пожаров ведется, выделяются средства на борьбу с пожарами. К сожалению, все мы, я имею в виду — люди, думают, что их не коснётся все то, что происходит. Я прошу вас и других коллег разъяснять гражданам об опасности пожаров, а местами и наказывать. И требование закона обязательно к исполнению. Мы никогда ничего не добьёмся, если не будем контролировать ситуацию», — заключил спикер.